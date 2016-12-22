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Общество

Заголовки о том, что городские власти согласовали пикет против Олимпиады в Сочи, являются недостоверными

5 февраля 2014  |  11:58 Администрация Петрозаводска  |   Добавить комментарий

В некоторых СМИ Петрозаводска появилась информация о том, что городские власти согласовали пикет против Олимпиады.

Как отметили сотрудники Администрации города, распространяемые сведения не соответствуют действительности.

29 января в Администрацию Петрозаводска действительно поступило уведомление о проведении публичного мероприятия 8 февраля с 12:00 до 15:00 часов на Студенческом бульваре. При этом цель пикета озвучена организаторами как «свободное формирование и выражение мнений по вопросу проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи».

Администрация города приняла к сведению информацию, изложенную в уведомлении, и сообщила в письменном виде организаторам пикета, что в соответствии с законодательством, в случае, если численность лиц, участвующих в публичном мероприятии, проводимом в специально отведенном месте (в данном случае — на Студенческом бульваре), не превышает 150 человек, уведомление о проведении такого публичного мероприятия не требуется.

Отметим, что из поданного организаторами уведомления следовало, что в публичном мероприятии примет участие не более 90 человек — в данном случае согласование не проводится.

теги: пикет,олимпиада
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