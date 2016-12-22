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Карелия

О поставке дров для отопления удалось договориться после вмешательства министра

5 февраля 2014  |  11:50 ИА «Карелинформ»  |   Добавить комментарий

Министр по природопользованию и экологии Республики Карелия Виктор Чикалюк совершил рабочую поездку в Пудожский район, куратором которого от Правительства Карелии он является.

Во время визита состоялась встреча с жителями Пудожа, ее участники получили возможность задать министру волнующие их вопросы. Тематика вопросов была разнообразной. В частности, жителей волновали проблемы теплоснабжения, а именно вопросы поставки дров.

Как выяснилось, потребность района в дровах закрывается в полном объеме при выполнении теплоснабжающими организациями Пудожского района договорных обязательств перед поставщиками дровяной древесины. На состоявшемся после встречи с жителями совещании с участием руководителей районной администрации и теплоснабжающих организаций Виктор Чикалюк предложил решение вопроса. Учитывая сложившуюся ситуацию, удалось договориться с поставщиками о продолжении поставок дров. Тем не менее, теплоснабжающими организациями Пудожского района рекомендовано ввести в практику выстраивание партнерских договорных отношений с поставщиками дров с соблюдением условий и обязательств по договорам поставки, а также принять меры по погашению имеющейся задолженности за поставленные дрова, не допускать ее образования в дальнейшем.

теги: отопление,дрова
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