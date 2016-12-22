В Пряжинском районе Карелии прошли гонки на собачьих упряжках

Гонки на собачьих упряжках, которые прошли в Кудаме в минувшие выходные, стали настоящим испытанием даже для опытных спортсменов. Особенно, в дисциплине скиджоринг.

Перед гонкой самое главное — подготовить собак. Кто-то заботливо надевает им специальные башмачки, чтобы четвероногие спортсмены не повредили лапы. Другие по-своему настраивают животных на спортивный лад.

В этом году гонки в Кудаме выделяются сразу по нескольким критериям. Впервые в России в заезде принимают участие собачьи четверки, впервые предусмотрены массовый старт и медали не только для спортсменов, но и для собак, и впервые на снежную трассу вышел мексиканский гонщик — Эрик Фонсека.

Первыми стартовали спортсмены в дисциплине скиджоринг. Вся трасса проходит по открытому озеру, и на протяжении примерно двенадцати километров ветер постоянно бьет в лицо. Так что, участникам этой гонки терпения не занимать. Почти 50 километров пути, и чем ближе к финишу — тем хуже погодные условия. Проложить трассу для скиджоринга по льду озера пришлось из-за того, что «снега в Карелии не выпало», пояснил маршал гонки Olafs Kludzinsh (Латвия).

Куда больше повезло упряжечникам. Их путь только начинается на озере, затем, по традиции, через лес. Правда, вначале почти все гонщики ушли с маршрута — пришлось разворачивать спортсменов в обратном направлении.

Самой первой из леса показалась упряжка спортсмена из Финляндии. Йуха Ромпанен занял первое место в новой дисциплине «4 собаки». А гонщики из Кудамы разделили между собой все призовые места в дисциплине «упряжка из шести собак».

Главные испытания пришлись на второй этап гонки. Еще одно нововведение — ночной финиш — из-за метели не увенчалось успехом. Многие участники попросту снимались с заезда. А результаты в дисциплине скиджоринг и вовсе пришлось аннулировать. Гонщики выбирались к финишу, надеясь только на собак. Последняя упряжка пришла ближе к полуночи. Да и на отдых времени почти не было. Все четыре часа ушли на подготовку собак к следующему заезду.

Сергей Маркелов