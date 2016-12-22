За помощь полиции в раскрытии преступления поощрен Дмитрий Ефимов

Торжественное мероприятие прошло в Управлении МВД России по Петрозаводску. В нем приняли участие руководители служб и подразделений городской полиции, а также представители средств массовой информации.

Дмитрий Ефимов сейчас живет в Петрозаводске, приехал из Олонецкого района. Вечером 22 января он стал свидетелем грабежа.

Дмитрий проезжал по Лесному проспекту на своем автомобиле. Он увидел, что в окошко торгового ларька лезет какой-то мужчина. Как выяснилось чуть позже, пьяный грабитель требовал у продавца выручку. Дмитрий выскочил из машины и задержал его. Продавец тем временем позвонила в полицию.

Подозреваемый, 46-летний петрозаводчанин, был доставлен в Отдел полиции № 1. Свой поступок он объяснил тем, что хотел помочь деньгами знакомой. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. По уголовному делу ведется следствие.

Благодарственное письмо и ценный подарок вручил Дмитрию Ефимову временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Петрозаводску Александр Сизов. Он поблагодарил молодого человека за неоценимую помощь, а, узнав, что в настоящее время тот ищет работу, предложил рассмотреть вариант службы в полиции. «Нам нужны решительные люди, готовые в любой момент прийти на помощь»,— сказал он.

Пресс-группа УМВД по Петрозаводску