   
Регистрация
Логин  
Пароль  
 
22 декабря 2016 четверг О проекте |  Реклама на портале |  Карта сайта Знакомства  |  Объявления  |  Отдых в Карелии  |  Карта Петрозаводска
Праздники:
 День энергетика Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» Именины
Пасмурно
сейчас2.0 °C
Пасмурно
 в Петрозаводске
прогноз погоды

Вход для пользователя

  
Тег-лайн

что такое теги
Пресс-релизы
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги тендера на оказание услуг в области интегрированных коммуникаций в Интернете и социальных медиа. Новым партнером Tele2 стало агентство «Социальные сети».
5 Февраль 2014 | 15:02 Теле2 Петрозаводск
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги технического развития в прошлом году.
5 Февраль 2014 | 15:00 Теле2 Петрозаводск
Tele2 подвела итоги технического развития в 2013 году. За год компания увеличила число базовых станций на 10%, а сеть Tele2 охватила новые территории, на которых проживает более 800 тысяч человек.
31 Январь 2014 | 11:35 Теле2 Петрозаводск
Все пресс-релизы
Общество

За помощь полиции в раскрытии преступления поощрен Дмитрий Ефимов

5 февраля 2014  |  11:35 Пресс-служба МВД по Республике Карелия  |   Добавить комментарий

Торжественное мероприятие прошло в Управлении МВД России по Петрозаводску. В нем приняли участие руководители служб и подразделений городской полиции, а также представители средств массовой информации.

Дмитрий Ефимов сейчас живет в Петрозаводске, приехал из Олонецкого района. Вечером 22 января он стал свидетелем грабежа.

Дмитрий проезжал по Лесному проспекту на своем автомобиле. Он увидел, что в окошко торгового ларька лезет какой-то мужчина. Как выяснилось чуть позже, пьяный грабитель требовал у продавца выручку. Дмитрий выскочил из машины и задержал его. Продавец тем временем позвонила в полицию.

Подозреваемый, 46-летний петрозаводчанин, был доставлен в Отдел полиции № 1. Свой поступок он объяснил тем, что хотел помочь деньгами знакомой. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. По уголовному делу ведется следствие.

Благодарственное письмо и ценный подарок вручил Дмитрию Ефимову временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Петрозаводску Александр Сизов. Он поблагодарил молодого человека за неоценимую помощь, а, узнав, что в настоящее время тот ищет работу, предложил рассмотреть вариант службы в полиции. «Нам нужны решительные люди, готовые в любой момент прийти на помощь»,— сказал он.

Пресс-группа УМВД по Петрозаводску

теги: общество,награда
Если вы хотите написать комментарий,
сначала необходимо зарегистрироваться
если вы уже зарегистрированы — войдите
Февраль, 2014
« Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
выбрать день
Погода
Сейчас
2.0°C
ПасмурноПасмурно
Четверг, 22 (вечер)
1.0°..3.0°
ПасмурноПасмурно
Пятница, 23 (ночь)
0.0°..2.0°
ОблачноОблачно
Пятница, 23 (утро)
0.0°..2.0°
ПасмурноПасмурно
Подробнее о погоде
Анекдот
Он открыл счет в банке и стал откладывать на черный день. Через 10 лет черный день настал: банк разорился...
Другие анекдоты

© 2007 г. Петрозаводск.РУ,
e-mail: contact@interso.ru

© 2007-2016 ООО «Интэрсо» реклама в интернет
e-mail: contact@interso.ru
О проекте |  Реклама на портале |  Карта сайта
Rambler's Top100
участки земли, недвижимость в Карелии

 

Новости Власть |Экономика |Бизнес |Общество |Карелия |Город |Образование |Культура |Туризм |Проиcшествия |Спорт |Здоровье |Реклама