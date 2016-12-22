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Культура

Итоги работы Национального музея стали достоянием общественности

5 февраля 2014  |  11:16 ГТРК «Карелия»  |   Добавить комментарий

Национальный музей Республики Карелия подвел итоги работы за прошлый, 2013 год, а также определился с планами на ближайшее будущее. На отчетное мероприятие по традиции пригласили общественность: ученых, педагогов, студентов, коллег-музейщиков.

В прошлом году музей принял более тысячи предметов. Сегодня в фондах находятся 224 тысячи единиц хранения. В планах — принять более 8 сотен единиц.

По словам работников Национального музея, в целом прошлый год выдался сложным, но продуктивным. Музей стал более комфортным для людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта «Доступная среда» музей приобрел для них специальное оборудование на сумму больше 200 тысяч рублей. Завершен проект «Натуральное хозяйство», стартовал проект «Музей для семьи». Кроме того, был отреставрирован Дом Мелькина в Шелтозере, теперь нужно возродить экспозицию. Есть и новые проекты: например, проводить в музее учебный день для школьников и студентов.

По словам директора Национального музея Михаила Гольденберга, стоит цель сделать музей не просто хранилищем, но полноценной образовательной и воспитательной площадкой. Поэтому, кроме новых экспозиций, в этом году посетителей ждут и новые проекты, в том числе, интерактивные.

Мария Бородулина

теги: музей,итоги
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