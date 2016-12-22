   
Регистрация
Логин  
Пароль  
 
22 декабря 2016 четверг О проекте |  Реклама на портале |  Карта сайта Знакомства  |  Объявления  |  Отдых в Карелии  |  Карта Петрозаводска
Праздники:
 День энергетика Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» Именины
Пасмурно
сейчас2.0 °C
Пасмурно
 в Петрозаводске
прогноз погоды

Вход для пользователя

  
Тег-лайн

что такое теги
Пресс-релизы
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги тендера на оказание услуг в области интегрированных коммуникаций в Интернете и социальных медиа. Новым партнером Tele2 стало агентство «Социальные сети».
5 Февраль 2014 | 15:02 Теле2 Петрозаводск
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги технического развития в прошлом году.
5 Февраль 2014 | 15:00 Теле2 Петрозаводск
Tele2 подвела итоги технического развития в 2013 году. За год компания увеличила число базовых станций на 10%, а сеть Tele2 охватила новые территории, на которых проживает более 800 тысяч человек.
31 Январь 2014 | 11:35 Теле2 Петрозаводск
Все пресс-релизы
Культура

Команды из Швеции, Латвии, Италии, Украины, Казахстана и России создадут снежные и ледовые скульптуры в Петрозаводске

5 февраля 2014  |  11:10 Администрация Петрозаводска  |   Добавить комментарий

4 февраля в Администрации Петрозаводского городского округа состоялось заседание жюри XIII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур — самого яркого мероприятия зимнего фестиваля «Гиперборея».

В состав экспертной комиссии, которую возглавил председатель Карельского отделения Союза художников России Владимир Баландин, вошли: председатель Карельского отделения Союза дизайнеров России Георгий Иванов; дизайнер и художник Юрий Пермяков; главный архитектор города Владислав Куспак; директор Детской художественной школы Александр Белоусов; искусствовед Мария Юфа; скульптор Сергей Черепанов.

В этот раз на участие в самом зрелищном конкурсе «Гипербореи» претендовали 55 команд. Из них, по присланным эскизам, жюри отобрало 31 лучшую. Композиции скульпторов украсят набережную Петрозаводска в дни проведения зимнего фестиваля. Произведения из снега и льда в этом году сваяют мастера из Швеции, Латвии, Италии, Украины, Казахстана и городов России.

Торжественное открытие XIII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур состоится вечером 18 февраля на Онежской набережной. Сразу после этого мастера приступят к работе. В последний день творческого состязания, 22 февраля, члены жюри оценят композиционное решение, художественный образ и использование светового оформления.

Команды-победители, занявшие призовые места в номинациях «Ледовая скульптура» и «Снежная скульптура», получат денежные премии и памятные дипломы. Победители в номинации «Снежная детская скульптура» и остальные участники конкурса будут награждены специальными призами и памятными дипломами.

Добавим, международный зимний фестиваль «Гиперборея» ежегодно проходит в карельской столице с 2002 года. Его организатором выступает Администрация Петрозаводского городского округа. Программа фестиваля включает в себя международный конкурс снежных и ледовых скульптур, соревнования любителей зимнего плавания и рыбалки, уникальный зимний карнавал, тематические выставки и концерты. Основанная идея «Гипербореи» — представление привлекательной стороны жизни на Севере, развитие культурного обмена между городами, где зима — основное время года.

Список команд и все самое интересное из мира культуры — на сайте: http://kultura.ptz.ru/

теги: «Гиперборея»,участники
Если вы хотите написать комментарий,
сначала необходимо зарегистрироваться
если вы уже зарегистрированы — войдите
Февраль, 2014
« Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
выбрать день
Погода
Сейчас
2.0°C
ПасмурноПасмурно
Четверг, 22 (вечер)
1.0°..3.0°
ПасмурноПасмурно
Пятница, 23 (ночь)
0.0°..2.0°
ОблачноОблачно
Пятница, 23 (утро)
0.0°..2.0°
ПасмурноПасмурно
Подробнее о погоде
Анекдот
Русский народ обычно не имеет плана действий... Он всем страшен своей импровизацией.
Другие анекдоты

© 2007 г. Петрозаводск.РУ,
e-mail: contact@interso.ru

© 2007-2016 ООО «Интэрсо» реклама в интернет
e-mail: contact@interso.ru
О проекте |  Реклама на портале |  Карта сайта
Rambler's Top100
участки земли, недвижимость в Карелии

 

Новости Власть |Экономика |Бизнес |Общество |Карелия |Город |Образование |Культура |Туризм |Проиcшествия |Спорт |Здоровье |Реклама