Команды из Швеции, Латвии, Италии, Украины, Казахстана и России создадут снежные и ледовые скульптуры в Петрозаводске

4 февраля в Администрации Петрозаводского городского округа состоялось заседание жюри XIII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур — самого яркого мероприятия зимнего фестиваля «Гиперборея».

В состав экспертной комиссии, которую возглавил председатель Карельского отделения Союза художников России Владимир Баландин, вошли: председатель Карельского отделения Союза дизайнеров России Георгий Иванов; дизайнер и художник Юрий Пермяков; главный архитектор города Владислав Куспак; директор Детской художественной школы Александр Белоусов; искусствовед Мария Юфа; скульптор Сергей Черепанов.

В этот раз на участие в самом зрелищном конкурсе «Гипербореи» претендовали 55 команд. Из них, по присланным эскизам, жюри отобрало 31 лучшую. Композиции скульпторов украсят набережную Петрозаводска в дни проведения зимнего фестиваля. Произведения из снега и льда в этом году сваяют мастера из Швеции, Латвии, Италии, Украины, Казахстана и городов России.

Торжественное открытие XIII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур состоится вечером 18 февраля на Онежской набережной. Сразу после этого мастера приступят к работе. В последний день творческого состязания, 22 февраля, члены жюри оценят композиционное решение, художественный образ и использование светового оформления.

Команды-победители, занявшие призовые места в номинациях «Ледовая скульптура» и «Снежная скульптура», получат денежные премии и памятные дипломы. Победители в номинации «Снежная детская скульптура» и остальные участники конкурса будут награждены специальными призами и памятными дипломами.

Добавим, международный зимний фестиваль «Гиперборея» ежегодно проходит в карельской столице с 2002 года. Его организатором выступает Администрация Петрозаводского городского округа. Программа фестиваля включает в себя международный конкурс снежных и ледовых скульптур, соревнования любителей зимнего плавания и рыбалки, уникальный зимний карнавал, тематические выставки и концерты. Основанная идея «Гипербореи» — представление привлекательной стороны жизни на Севере, развитие культурного обмена между городами, где зима — основное время года.

Список команд и все самое интересное из мира культуры — на сайте: http://kultura.ptz.ru/