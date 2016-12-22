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Карелия

В Карелии начали взвешивать дальнобойщиков

5 февраля 2014  |  11:07 ИА «Карелинформ»  |   Добавить комментарий

В Карелии сотрудники Управления государственного автодорожного надзора приступили к работе на первом построенном в республике Росавтодором стационарном пункте весового контроля на 421 километре автодороги федерального значения «Кола».

— Результаты проведенных дорожниками исследований, показали, что при увеличении нагрузки от транспортных средств на дорогу в 2 раза срок эксплуатации дороги снижается в 16 раз. Учитывая, что около 45% самосвалов и 25–28% автопоездов осуществляют перевозки с превышением допустимых весовых параметров, ущерб, наносимый федеральным автодорогам тяжеловесным транспортом, составляет примерно 750 млрд руб. в год. При этом годовой бюджет на содержание федеральных автомобильных дорог не превышает в среднем 200 млрд руб. в год. Фактически государство дотирует перевозки тяжеловесных грузов, т. к. доходы от выдачи спецразрешений на перевозку тяжеловесных грузов не покрывают ущерба, наносимого федеральным автодорогам тяжеловесным транспортом. В этой связи активизация работы Ространснадзора на пунктах весового контроля направлена на предотвращение ущерба автомобильной дороге от тяжеловесного транспорта и носит профилактический (заградительный) характер. С целью контроля за перевозкой тяжеловесных грузов в планах доведение количества систем весового контроля на федеральных дорогах до 500,— рассказал руководитель карельского госавтодорнадзора Владимир Молодинский.

Важность работы, проводимой по предотвращению ущерба дорогам, отмечена и руководством республики Карелия. В 16:30 5 февраля Глава Республики Карелия Александр Худилайнен планирует посетить СПВК на 421 км федеральной дороги «Кола» для ознакомления с его работой, сообщает пресс-служба Ространснадзора.

теги: транспорт
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