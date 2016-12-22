Теплоснабжающие организации оштрафованы

Прокуратура Пудожского района инициировала привлечение к административной ответственности двух теплоснабжающих организаций и их руководителя по фактам прекращения подачи горячего водоснабжения населению г. Пудожа в июле-августе и в ноябре 2013 года.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура района возбудила в отношении ООО «ПТСО-1», ООО «ПТСО-2», а также в отношении директора этих юридических лиц производства об административном правонарушении по статье 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

В настоящее время все административные дела рассмотрены Государственной жилищной инспекцией Республики Карелия, должностному лицу и организациям назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму в размере 22 000 рублей.

В соответствии с пунктом 98 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, размер платы при предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения от оплаты такой услуги.

Для этого потребителю коммунальной услуги необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ресурсоснабжающую организацию.