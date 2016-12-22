В Администрации Петрозаводска определяются места для размещения афиш в городе

В Администрации города принято решение определить места для размещения информационных стендов, рассказывающих о событиях в Петрозаводске.

«Хотелось бы, чтобы в нашем городе максимально эффективно проходил туристический сезон,— отметила Глава Петрозаводска Галина Ширшина.— Мы уже начинаем обсуждение концепции развития туризма. А для того, чтобы привлечь внимание к карельской столице, необходимо качественно предоставлять информацию обо всех городских событиях, доступную как для петрозаводчан, так и для гостей города».

Мэр города дала поручение структурным подразделениям Администрации определить места для размещения городской информации, не содержащей коммерческой рекламы,— стендов, рассказывающих о культурных, спортивных и прочих массовых мероприятиях, которые проходят в Петрозаводске. Планируется, что подобные рекламные конструкции будут располагаться во всех микрорайонах города, включая отдаленные.

Параллельно продолжается работа над общей схемой размещения рекламных конструкций на территории городского округа.

Напомним, что в конце прошлого года власти города начали борьбу с несанкционированной рекламой. В Администрацию Петрозаводска часто поступали жалобы от горожан на беспорядочно размещенные плакаты, объявления, листовки — все это портит внешний облик карельской столицы. В декабре начались совместные рейды сотрудников Администрации, полиции и волонтеров, в ходе которых вся незаконно размещенная рекламная продукция демонтировалась.

Добавим, что в настоящее время в Администрации города образован Совет по развитию туризма на территории Петрозаводского городского округа, в который помимо сотрудников Администрации вошли депутаты Петросовета, руководители туристических фирм и другие заинтересованные лица.