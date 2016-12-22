Сварочный робот вступил в строй на «Петрозаводскмаше»

Завод «Петрозаводскмаш» запустил в работу новый роботизированный сварочный аппарат.

Новый сварочный комплекс — это результат интернационального труда. Сам манипулятор — детище японцев, сварочный аппарат американского производства, программное обеспечение создали финны, они и собрали воедино чудо-агрегат. Теперь им управляют наши карельские специалисты. И цикл сварки огромных деталей парогенераторов для реакторов АЭС теперь занимает не месяц, а всего несколько дней.

Главное преимущество нового робота в том, что он способен провести весь сварочный процесс, от начала до конца, непрерывно. По словам специалистов, применение такого способа сварки при изготовлении парогенераторов — новшество, которого нет не только в России, но и в Европе.

Программируется робот так же легко, как и управляется: с экрана монитора. По заданной человеком программе машина сварит любую деталь. Причем, без вредного воздействия на глаза. Вместо яркой вспышки — лишь легкий дымок.

Введение в эксплуатацию на «Петрозаводскмаше» роботизированного сварочного аппарата позволит добиться снижения трудозатрат, сокращения расходных материалов и повышения качества продукции.