В январе в Республиканском перинатальном центре родились тройняшки

Шесть дней от рождения исполнилось тройняшкам, родившимся в январе в Республиканском перинатальном центре.

Это мальчик и две девочки, которым их мама Ирина — жительница поселка Чална Пряжинского района — дала имена Михаил, Настя и Алена.

Как рассказала заведующая отделением новорожденных Ольга Печуева, вес малышей составляет 1900, 1700 и 1600 граммов, поэтому домой их пока не выпишут.

Вместе с мамой они будут сегодня переведены в неонатальный центр Детской республиканской больницы, где под наблюдением квалифицированных специалистов пройдут полное восстановление.

Рождение тройни — достаточно редкое явление, в перинатальном центре это случается примерно раз в год. Всего в январе здесь появились на свет 255 малышей, в том числе семь двоен.