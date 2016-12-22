4 ледяные скульптуры подарили мастера из Петрозаводска шведскому городу-побратиму Умео

Петрозаводские скульпторы вернулись из города-побратима Умео, который в 2014 году стал культурной столицы Европы. 9 мастеров из Петрозаводска были приглашены администрацией шведского города для создания ледяных скульптор.

За 4 дня Александр Ким, Федор Евтифеев и Геннадий Нестулов сделали ледяного брата-близнеца «Дерева желаний», что установлено на Онежской набережной. На изготовление скульптуры ушло три больших ледяных блока толщиной 80 см. Также многократные победители международного конкурса снежных и ледовых скульптур, который проходит в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея», создали ледяной герб Умео.

Мастера Владимир Вахвияйнен, Сергей Соловов и Алексей Цветков выточили ледяную композицию «Город под северной звездой», а Алексей Лебедев, Александр Белый и Елена Тимофеева удивили всех скульптурой «Северный странник».

— Шведы, конечно, были в восторге от увиденного, и говорили: «Фантастика!». Обычно у них изо льда делают мебель или различные кубики, и творение наших мастеров удивило их своей художественностью,— рассказал руководитель группы скульпторов Александр Ким.

18 февраля шведские скульпторы также приедут в Петрозаводск, чтобы принять участие в конкурсе снежных и ледовых скульптур в рамках международного фестиваля «Гиперборея».