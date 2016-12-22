В 2014 году в Карелии построят 27 котельных на газе

Итоги и перспективы реализации программы газификации Карелии обсудили сегодня участники заседания в правительстве республики. На первом этапе «Газпром» уже инвестировал в Карелию два миллиарда рублей, второй этап «будет стоить» еще миллиард шестьсот миллионов.

Заседание такого уровня — событие в Карелии нечастое. В Петрозаводск приехали руководители и специалисты основных подразделений «Газпрома». Как отметил глава республики Александр Худилайнен, совместная работа предстоит большая. Пока республика газифицирована всего на 4 процента, это едва ли не худший показатель в стране. Но за три года в Северном Приладожье предстоит построить 550 километров газопроводов и 69 котельных.

Два миллиарда рублей «Газпром» уже инвестировал в Карелию. В этом году начался второй этап реализации большой программы. Стоить он будет миллиард шестьсот миллионов. Выделение этих денег руководство компании уже гарантирует.

Совместная работа сторон подразумевает точное исполнение взаимных обязательств. На территории Прионежского, Кондопожского районов и Петрозаводска, к примеру, вместе строили сети и подключали объекты. В прошлом году завершено проектирование газопроводов для Олонецкого района. Работа здесь уже началась, подключить райцентр и поселки к природному газу должны к началу следующего года. В прошлом году в Приладожье активно шло строительство котельных. Таковых возведено 20. Три уже работают, ярким примером тому является новая котельная в Сортавале. Пока она работает на мазуте, но уже успела проявить себя: позволяет экономить до 600 тонн топлива в месяц. Новые котельные, в основном, блок-модульные, без обслуживающего персонала, параметры меняются в зависимости от погоды. Еще 27 построят в этом году. Не хватает только газа.

Некоторые вопросы еще предстоит решать. К примеру, в Олонецком районе придется менять сети водоснабжения. В старые времена их укладывали вместе с тепловыми, в расчете на то, что одни будут греть другие. Современные трубы хорошо изолированы, теплопотерь не имеют, а значит, холодная вода в соседних магистралях может замерзнуть. В Питкярантском районе надо корректировать проект: газовую трубу здесь хотели проложить через месторождение полезных ископаемых. В любом случае все будут делать в предельно короткие сроки. Ведь, задача — газифицировать Приладожье — поставлена на федеральном уровне.

Дмитрий Егоров