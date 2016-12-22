4 февраля в Петрозаводске начала работу XIX городская конференция юных исследователей «Будущее Петрозаводска». В ней принимают участие 255 учеников из общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города. Открывая конференцию, Глава Петрозаводска Галина Ширшина поблагодарила ребят за старания и усердие в учебе, за творческий поиск и желание узнать новое. Мэр города также сообщила, что поскольку не имеет возможности выслушать все доклады, обязательно ознакомится с ними в свободное время. «Я приняла решение о том, что победителей конференции, а также тех школьников, чьи работы меня больше всего заинтересуют, я приглашу в Администрацию города и мы вместе обсудим перспективы развития Петрозаводска»,— отметила Галина Ширшина.

4 и 5 февраля школьники защищают свои научно-исследовательские работы на предметных секциях, организованных по направлениям:

математика, информатика, физика, химия, биология, экология, география, геология, техносфера, экономика, история, краеведение, литературоведение, языкознание (русский, родные и иностранные языки), страноведение (на русском и иностранном языках), правоведение, социальные науки и психология, прикладное искусство, дизайн, астрономия и т. д.

Работа секций проходит на базе четырех школ города — это лицеи № 1, 40, Университетский лицей и школа № 27. 7 февраля в 15:00 и 8 февраля в 14:00 в зале Благородного собрания Национального музея РК пройдет торжественная церемония награждения победителей XIX городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска».

Дополнительную информацию можно получить на сайте муниципального учреждения «ЦРО». Контактный телефон: 70-52-11 (Елена Юрьевна Орехова).