   
Регистрация
Логин  
Пароль  
 
22 декабря 2016 четверг О проекте |  Реклама на портале |  Карта сайта Знакомства  |  Объявления  |  Отдых в Карелии  |  Карта Петрозаводска
Праздники:
 День энергетика Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» Именины
Пасмурно
сейчас2.0 °C
Пасмурно
 в Петрозаводске
прогноз погоды

Вход для пользователя

  
Тег-лайн

что такое теги
Пресс-релизы
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги тендера на оказание услуг в области интегрированных коммуникаций в Интернете и социальных медиа. Новым партнером Tele2 стало агентство «Социальные сети».
5 Февраль 2014 | 15:02 Теле2 Петрозаводск
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги технического развития в прошлом году.
5 Февраль 2014 | 15:00 Теле2 Петрозаводск
Tele2 подвела итоги технического развития в 2013 году. За год компания увеличила число базовых станций на 10%, а сеть Tele2 охватила новые территории, на которых проживает более 800 тысяч человек.
31 Январь 2014 | 11:35 Теле2 Петрозаводск
Все пресс-релизы
Карелия

Северо-Западной авиабазе приходит конец?

4 февраля 2014  |  12:05  |   Добавить комментарий

3 февраля в «Северо-Западной базе авиационной охраны лесов», базирующейся в аэропорту «Пески» в Петрозаводске, появились три сотрудника Северо-Западного управления Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Цель их двухдневного визита — проведение внеплановой проверки финансового состояния предприятия, и не случайно в числе «ревизоров» есть финансист.

Как удалось узнать «Вестям Карелии», практически аналогичная проверка была в авиабазе в минувшем декабре. Чем же в таком случае вызвана нынешняя, повторим, внеплановая проверка? Судя по имеющейся у нас информации из карельского правительства, республиканские власти «попросили руководителя Росавиации Александра Нерадько срочно прислать в авиабазу комиссию». С той целью, чтобы, по данным нашего источника на Ленина, 19, проверяющие «накопали на предприятии как можно больше недостатков и подтвердили его финансовую несостоятельность».

Последнее же сделать нетрудно. Сегодня кредиторская задолженность авиабазы (хотя за последнее время она существенно сократилась) составляет 73 миллиона рублей. Правда, по имеющейся информации, 31 января глава Карелии Александр Худилайнен подписал-таки распоряжение о выделении авиабазе 21 миллиона рублей — для выплаты по различным исполнительным листам, налогов в Пенсионный фонд, и т. д. Однако полностью серьезные финансовые проблемы предприятия это не решает. Тем более что на «приколе» остаются семь самолетов «АН-2», давно требующие ремонта. В нем нуждается и один из четырех вертолетов «МИ-8». На эти и другие расходы требуются немалые средства, которых у авиабазы нет.

Спасти гибнущую авиабазу, конечно, было возможно. Однако складывается впечатление, что руководство республики попросту этого не хочет. Ведь не случайно в июне 2012 года, когда авиабазу разделили на два учреждения — Центр защиты лесов и саму авиабазу, большие долги прежнего предприятия «повесили» именно на нее. А с 2007 года, по информации бессменного председателя профкома авиаработников базы Владимира Артукова, отдавшего карельской авиации 45 лет жизни, «финансирование авиабазы вообще отсутствует в бюджете республики».

Потому можно только согласиться с невеселым мнением большинства работников предприятия, считающих, что авиабазу, по их выражению, «хотят кончить» из-за лакомой территории аэродрома в Песках, на которой, рядом с Онего, карельские ВИПы давно планируют построить коттеджи. И, скорее всего, это им, к сожалению, удастся.

В первый день работы члены комиссии из Росавиации встретились с руководителем Госкомитета Карелии по транспорту Константином Харакозовым, а 4 февраля планируется их встреча с первым заместителем главы республики Олегом Громовым. Посмотрим, чем закончится визит высокой комиссии на авиабазу, которая, по авторитетному мнению карельского транспортного прокурора Романа Хильчука, «действительно нужна республике».

Светлана Лысенко

теги: Северо-Западная авиабаза
Если вы хотите написать комментарий,
сначала необходимо зарегистрироваться
если вы уже зарегистрированы — войдите
Февраль, 2014
« Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
выбрать день
Погода
Сейчас
2.0°C
ПасмурноПасмурно
Четверг, 22 (вечер)
1.0°..3.0°
ПасмурноПасмурно
Пятница, 23 (ночь)
0.0°..2.0°
ОблачноОблачно
Пятница, 23 (утро)
0.0°..2.0°
ПасмурноПасмурно
Подробнее о погоде
Анекдот
Говорят, что чем больше кушаешь, тем хуже думаешь.
Вывод - как же хорошо кушают наши депутаты!
Другие анекдоты

© 2007 г. Петрозаводск.РУ,
e-mail: contact@interso.ru

© 2007-2016 ООО «Интэрсо» реклама в интернет
e-mail: contact@interso.ru
О проекте |  Реклама на портале |  Карта сайта
Rambler's Top100
участки земли, недвижимость в Карелии

 

Новости Власть |Экономика |Бизнес |Общество |Карелия |Город |Образование |Культура |Туризм |Проиcшествия |Спорт |Здоровье |Реклама