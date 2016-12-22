Северо-Западной авиабазе приходит конец?

4 февраля 2014 | 12:05

3 февраля в «Северо-Западной базе авиационной охраны лесов», базирующейся в аэропорту «Пески» в Петрозаводске, появились три сотрудника Северо-Западного управления Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Цель их двухдневного визита — проведение внеплановой проверки финансового состояния предприятия, и не случайно в числе «ревизоров» есть финансист.

Как удалось узнать «Вестям Карелии», практически аналогичная проверка была в авиабазе в минувшем декабре. Чем же в таком случае вызвана нынешняя, повторим, внеплановая проверка? Судя по имеющейся у нас информации из карельского правительства, республиканские власти «попросили руководителя Росавиации Александра Нерадько срочно прислать в авиабазу комиссию». С той целью, чтобы, по данным нашего источника на Ленина, 19, проверяющие «накопали на предприятии как можно больше недостатков и подтвердили его финансовую несостоятельность».

Последнее же сделать нетрудно. Сегодня кредиторская задолженность авиабазы (хотя за последнее время она существенно сократилась) составляет 73 миллиона рублей. Правда, по имеющейся информации, 31 января глава Карелии Александр Худилайнен подписал-таки распоряжение о выделении авиабазе 21 миллиона рублей — для выплаты по различным исполнительным листам, налогов в Пенсионный фонд, и т. д. Однако полностью серьезные финансовые проблемы предприятия это не решает. Тем более что на «приколе» остаются семь самолетов «АН-2», давно требующие ремонта. В нем нуждается и один из четырех вертолетов «МИ-8». На эти и другие расходы требуются немалые средства, которых у авиабазы нет.

Спасти гибнущую авиабазу, конечно, было возможно. Однако складывается впечатление, что руководство республики попросту этого не хочет. Ведь не случайно в июне 2012 года, когда авиабазу разделили на два учреждения — Центр защиты лесов и саму авиабазу, большие долги прежнего предприятия «повесили» именно на нее. А с 2007 года, по информации бессменного председателя профкома авиаработников базы Владимира Артукова, отдавшего карельской авиации 45 лет жизни, «финансирование авиабазы вообще отсутствует в бюджете республики».

Потому можно только согласиться с невеселым мнением большинства работников предприятия, считающих, что авиабазу, по их выражению, «хотят кончить» из-за лакомой территории аэродрома в Песках, на которой, рядом с Онего, карельские ВИПы давно планируют построить коттеджи. И, скорее всего, это им, к сожалению, удастся.

В первый день работы члены комиссии из Росавиации встретились с руководителем Госкомитета Карелии по транспорту Константином Харакозовым, а 4 февраля планируется их встреча с первым заместителем главы республики Олегом Громовым. Посмотрим, чем закончится визит высокой комиссии на авиабазу, которая, по авторитетному мнению карельского транспортного прокурора Романа Хильчука, «действительно нужна республике».

Светлана Лысенко