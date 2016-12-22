Конференция по маркетингу городов пройдет в Петрозаводске

20 и 21 февраля в Петрозаводске состоится Международная конференция по маркетингу прибрежных городов «Города у воды: Образы реальные и виртуальные». На ней можно будет познакомиться с российскими и зарубежными стратегиями создания и продвижения брендов территорий.

Организаторы конференции: Администрация Петрозаводского городского округа, Карельский научный центр РАН, Институт экономики КарНЦ РАН, Карельский ресурсный центр общественных организаций, фонд «Петрозаводск».

В четверг, 20 февраля, на пленарном заседании в Администрации Петрозаводска выступят ведущие российские эксперты в области маркетинга территорий:

Денис Визгалов — урбанист, автор книги «Брендинг города», руководитель проектов по брендированию территорий, глава научно-консалтинговой компании «Живые города»;

Василий Дубейковский — специалист по брендингу городов, руководитель «CityBranding» (создатель бренда «Добрянка — столица доброты»);

Надежда Замятина — российский географ, специалист по маркетингу и брендингу территорий, ведущий научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова.

Во второй день конференции, 21 февраля, в отеле «Park Inn» состоятся тематические дискуссии по темам: «Создание и маркетинг локальных брендов», «Туризм: реальный и виртуальный», «Образы городской среды» — своим опытом поделятся зарубежные специалисты, представители Эстонии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Польши. Панельные дискуссии завершатся обсуждением возможных идей по развитию Петрозаводска.

К участию в конференции приглашаются местные производители, организаторы крупных мероприятий, туристические компании, специалисты в области архитектуры, представители творческой интеллигенции и все, кто интересуется брендингом городов.

Даты проведения мероприятия выбраны не случайно. В эти дни участники конференции станут гостями главного зимнего события в Петрозаводске — международного зимнего фестиваля «Гиперборея».

Добавим, конференция проходит в рамках проектов «Современный старый город: совершенствование трансграничного культурного туризма» и «Брендинг городов. Фаза II: совместный брендинг средних городов».

Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефонам: (8142) 76-48-60, 71-34-42.