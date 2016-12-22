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Культура

«Языковое гнездо» в петрозаводском детсаду готовит первый выпуск

4 февраля 2014  |  11:20 ГТРК «Карелия»  |   Добавить комментарий

В детском саду № 20 в Петрозаводске этнокультурному воспитанию уделяют особое внимание. Педагоги самостоятельно разрабатывают уникальные методики для дошкольников.

«В карельской избе говорим по-карельски»: это правило все ребята отлично знают и с удовольствием ему следуют. «Карьялан перти» — особая образовательная среда, признанная лучшей на республиканском конкурсе.

Наш проект «языковое гнездо», его можно назвать пилотным проектом, существует пятый год; ребята изучают карельский язык в повседневной жизни, целый день педагог говорит на карельском языке, практически не используя русских слов, рассказывает воспитатель детского сада № 20 г. Петрозаводска Мирья Хотеева.

В группе два педагога. Мирья Хотеева родом из Куйтежи, карельский язык для нее родной. Мария Волхонова финский выучила, когда получала профессиональное образование, теперь говорит уже и по-карельски. На русском языке в группе проходит только учебный процесс.

В «языковое гнездо» дети из русскоговорящих семей попали с двух лет. Сегодня, когда им по шесть, они не только могут петь песни и читать стихи на карельском, не только знают, как поздороваться или сказать несколько простых слов, они понимают карельскую речь и могут сами общаться на карельском.

Вдохновленные успехами своих детей, некоторые родители принимают решение — тоже выучить карельский язык, и поступают на курсы при Центре национальных культур. Недавнее анкетирование в группе показало, что большинство родителей хотят, чтобы их дети продолжили изучать язык в школе. Ведь в этом году состоится первый выпуск из «языкового гнезда».

Это наша интеллектуальная собственность, но при этом мы активно делимся своими материалами, своими наработками, своими идеями в рамках семинаров, конференций, открытых дверей, открытых мероприятий, которые проходят на базе нашего учреждения и с выходом за пределы, говорит заместитель заведующего по воспитательно-методической работе детского сада № 20 г. Петрозаводска Анна Решетина.

Смогут ли коллеги перенять уникальный опыт, а дети из экспериментальной группы — не растерять свои знания? От того, какие ответы даст на эти вопросы будущее, зависит во многом и сохранение национальной самобытности Карелии.

теги: дети,карельский язык
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