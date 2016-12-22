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Карелия

В Карелии утвердили план по реализации Стратегии государственной национальной политики России

4 февраля 2014  |  11:18 ИА «Карелинформ»  |   Добавить комментарий

Распоряжением Правительства республики, которое подписал Глава Карелии Александр Худилайнен, утвержден Комплексный план мероприятий по реализации в Карелии в 2014–2015 годах Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года. Он разработан во исполнение указаний Президента страны и распоряжения Правительства Российской Федерации.

Реализация плана будет содействовать развитию культур и языков народов, проживающих в Карелии, укреплению их духовной общности, созданию условий для обеспечения межнационального мира и согласия.

План включает в себя, в частности, разработку мер по совершенствованию работы по профилактике экстремизма, принятие муниципальных целевых программ в сфере национальной политики. Планируется проведение этносоциологических исследований, семинаров, научно-практических конференций, встреч и просветительских мероприятий, посвященных вопросам национальных отношений.

Большое внимание уделяется содействию национальному развитию народов и этнических общностей Карелии. Предполагается поддержка творческих коллективов республики, деятельность которых направлена на популяризацию языков и культуры народов республики, поддержка программ, проектов, издательской деятельности, организация фестивалей, творческих конкурсов национальной культуры, традиционных праздников.

Предусмотрены мероприятия по созданию условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Карелии, по совершенствованию взаимодействия республиканских и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики.

Также планируются мероприятия по развитию системы образования: включение в образовательные программы школ республики лекционных курсов об истории, культуре, достижениях народов и этнических общностей Карелии, поддержка дошкольных учреждений, внедряющих изучение языков и национально-культурных традиций коренных народов Карелии, совершенствование системы изучения карельского, вепсского и финского языков.

Планом предусмотрено оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, межэтническое взаимодействие, на интеграцию и адаптацию мигрантов.

В целях международного, всероссийского и межрегионального сотрудничества, обмена положительными практиками и опытом планируется поддержка участия представителей республики в развитии взаимодействия коренных народов Баренцева Евро-Арктического региона, в мероприятиях финно-угорского сотрудничества.

теги: Карелия,национальная политика
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