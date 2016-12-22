Петрозаводск готовится к XIII Международному конкурсу снежных и ледовых скульптур

На Онежской набережной установлены большие кубы, в которых прессуется снег. Природный материал будет использоваться мастерами для создания снежных фигур на XIII Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур. Также в скором времени здесь появятся ледяные блоки для композиций изо льда.

Заявки и эскизы работ на участие в конкурсе принимались до 31 января. Завтра в Администрации Петрозаводска состоится заседание жюри. Эксперты выберут по 10 лучших эскизов в номинациях «Ледовая скульптур», «Снежная скульптура» и «Снежная детская скульптура».

Торжественная церемония открытия XIII Международного конкурса снежных и ледовых скульптур состоится в Петрозаводске вечером 18 февраля. В последний день творческого состязания, 22 февраля, эксперты оценят композиционное решение, художественный образ и использование светового оформления. Победителям конкурса достанутся денежные премии от 15 000 до 30 000 рублей.