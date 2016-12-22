В Петрозаводске призывник заявляет, что его похитили военкомы

Военным комиссарам республики и Петрозаводска грозит 15 лет тюрьмы за похищение призывника. В таком преступлении их обвиняет 20-летний житель карельской столицы Василий Кобелев, которого, по его словам, обманным путем заманили на сборный пункт.

«Обошел здание, вот так вот. И перелез здесь вот, через забор». Сейчас он показывает, где и как ушел со сборного пункта республики. 20-летний призывник, петрозаводчанин Василий Кобелев в начале декабря проходил призывную и медицинскую комиссии. В городском военкомате выдали заключение: годен с ограничением. Молодой человек с этим не согласился — он жаловался на высокое скачущее давление. Тогда, по его словам, сам военком города обещал, что решение может быть пересмотрено на следующий день, когда призывник явится на республиканский сборный пункт.

«Я обманным путем был доставлен на сборный пункт, под предлогом того, что я смогу пройти там комиссию, которая сможет отменить решение призывной комиссии о моей годности в армию. И то, что я смогу обжаловать это решение в суде. Мне обещали высшую военную комиссию — контрольно-медицинское освидетельствование. Вместо этого был обычный медосмотр. Просто обманули. Я пытался подать жалобу сотрудникам сборного пункта, но они только друг на друга переваливали, кому и что. В итоге у меня отказались принимать жалобу. И я насильственно удерживался там, т. е. никуда не отпускали»,— так изложил свою историю Василий Кобелев.

История получила огласку: статьи в Интернете, заявление призывника, что его похитили и удерживали на сборном пункте сотрудники военного комиссариата. Однако в самом этом ведомстве не скрывают удивления и называют происходящее нелепостью. Об обвинении в похищении человека здесь, по словам работников комиссариата, узнали от журналистов.

«Первая реакция — это недоумение. Данный гражданин самостоятельно прибыл на следующий день, где в сопровождении нашего сотрудника — это предписано соответствующими документами — был направлен на сборный республиканский пункт в составе команды, где далее сбежал. Сбежал, после того, как прошел второго врача»,— сообщил начальник отдела военного комиссариата РК по г. Петрозаводску Сергей Ильичев.

Сам Василий Кобелев предпочитает не называть свой поступок «бегством»: «Мне не присвоили звание военнослужащего, поэтому я просто покинул, вырвался, так сказать, из лап похитителей». После ухода со сборного пункта Василий Кобелев обратился в правозащитную организацию, которая встала на его сторону и сейчас поддерживает выдвинутые обвинения, в частности, в киднеппинге.

«Похищение человека — это далеко не обязательно его схватить, физически скрутить и куда-то в лес утащить. В данном случае, он был похищен, т. е. доставлен на сборный пункт обманным путем. Закон гарантирует призывнику трехмесячный срок на обжалование решения о его призыве. Решение о призыве состоялось в вечерний час уже, когда все учреждения были закрыты — и суд, и администрация главы республики. Физически он не мог ничего уже обжаловать»,— пояснил председатель Правозащитного Союза РК Сергей Табаков.

«На сборном пункте Карелии, насколько нам известно, он заявлял врачам жалобы на свой диагноз, на то, что он по состоянию здоровья не может проходить службу в Вооруженных Силах. Он должен был пройти медицинскую комиссию, пройти призывную комиссию Республики Карелия, до которой данный призывник не дошел, он добросовестно сбежал со сборного пункта Республики Карелия. У него была возможность отстаивать свои интересы, свое право на заседании призывной комиссии Республики Карелия — это законный путь. У нас были заседания, чуть ли не через день. В действиях военного комиссариата Республики Карелия, в действиях отдела военного комиссариата по городу Петрозаводску никаких нарушений нет»,— заявил военный комиссар РК Андрей Артемьев.

По словам военного комиссара Карелии, уже готовы документы для передачи дела в суд — статья об уклонении от воинской службы сулит до двух лет лишения свободы.

В свою очередь, Василий Кобелев написал заявление в Следственный комитет республики о возбуждении уголовного дела против сотрудников комиссариата по трем статьям: превышение и злоупотребление должностными полномочиями, а также похищение человека организованной группой, наказание по которой — до 15 лет лишения свободы.