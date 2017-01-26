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Тег-лайн
Пресс-релизы
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги тендера на оказание услуг в области интегрированных коммуникаций в Интернете и социальных медиа. Новым партнером Tele2 стало агентство «Социальные сети».
5 Февраль 2014 | 15:02 Теле2 Петрозаводск
5 Февраль 2014 | 15:00 Теле2 Петрозаводск
Tele2 подвела итоги технического развития в 2013 году. За год компания увеличила число базовых станций на 10%, а сеть Tele2 охватила новые территории, на которых проживает более 800 тысяч человек.
31 Январь 2014 | 11:35 Теле2 Петрозаводск
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5 февраля 2014 | 11:58 Администрация Петрозаводска
5 февраля 2014 | 11:50 ИА «Карелинформ»
5 февраля 2014 | 11:40 ГТРК «Карелия»
5 февраля 2014 | 11:35 Пресс-служба МВД по Республике Карелия
5 февраля 2014 | 11:16 ГТРК «Карелия»
5 февраля 2014 | 11:10 Администрация Петрозаводска
5 февраля 2014 | 11:07 ИА «Карелинформ»
5 февраля 2014 | 11:05 Прокуратура Республики Карелия
5 февраля 2014 | 11:03 Администрация Петрозаводска
5 февраля 2014 | 11:01 ГТРК «Карелия»
5 февраля 2014 | 10:58 Пресс-служба Правительства Республики Карелия
5 февраля 2014 | 10:53 Администрация Петрозаводска
5 февраля 2014 | 10:50 ГТРК «Карелия»
5 февраля 2014 | 10:45 Администрация Петрозаводска
4 февраля 2014 | 12:05
4 февраля 2014 | 12:02 Администрация Петрозаводска
4 февраля 2014 | 11:20 ГТРК «Карелия»
4 февраля 2014 | 11:18 ИА «Карелинформ»
4 февраля 2014 | 11:09 Администрация Петрозаводска
4 февраля 2014 | 11:04 ГТРК «Карелия»
4 февраля 2014 | 10:56 Пресс-служба МВД по Республике Карелия
4 февраля 2014 | 10:54 ГТРК «Карелия»
4 февраля 2014 | 10:50 Администрация Петрозаводска
4 февраля 2014 | 10:46 Администрация Петрозаводска
4 февраля 2014 | 10:32
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