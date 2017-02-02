Погода Сейчас - 12°C Пасмурно Пасмурно Четверг, 02 (ночь) -11.0°..-13.0° Пасмурно Пасмурно Четверг, 02 (утро) -10.0°..-12.0° Пасмурно Пасмурно Четверг, 02 (день) -7.0°..-9.0° Пасмурно Пасмурно Четверг, 02 (вечер) -8.0°..-10.0° Пасмурно Пасмурно Подробнее о погоде Анекдот Let viands be thy physic and physic be thy subsistence mc8929 http://levtrust.men buy levitra 2005 dy3915fu9394 oo2052 http://paydaytrust.review payday advance lincoln ba7758xy1418 bo8752 http://canpharm.win find viagra hq1902if8737 Другие анекдоты Курс валют ЦБ РФ на 1.02.2017 EUR 64.28 USD 60.08