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26 января 2017 четверг О проекте |  Реклама на портале |  Карта сайта Знакомства  |  Объявления  |  Отдых в Карелии  |  Карта Петрозаводска
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Пресс-релизы
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги тендера на оказание услуг в области интегрированных коммуникаций в Интернете и социальных медиа. Новым партнером Tele2 стало агентство «Социальные сети».
5 Февраль 2014 | 15:02 Теле2 Петрозаводск
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги технического развития в прошлом году.
5 Февраль 2014 | 15:00 Теле2 Петрозаводск
Tele2 подвела итоги технического развития в 2013 году. За год компания увеличила число базовых станций на 10%, а сеть Tele2 охватила новые территории, на которых проживает более 800 тысяч человек.
31 Январь 2014 | 11:35 Теле2 Петрозаводск
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Общество
В некоторых СМИ Петрозаводска появилась информация о том, что городские власти согласовали пикет против Олимпиады. Как отметили сотрудники Администрации города, распространяемые сведения не соответствуют действительности теги: пикет,олимпиада
5 февраля 2014  |  11:58  Администрация Петрозаводска
Карелия
Министр по природопользованию и экологии Республики Карелия Виктор Чикалюк совершил рабочую поездку в Пудожский район, куратором которого от Правительства Карелии он является. Жителей волновали проблемы теплоснабжения, а именно вопросы поставки дров теги: отопление,дрова
5 февраля 2014  |  11:50  ИА «Карелинформ»
Спорт
Гонки на собачьих упряжках, которые прошли в Кудаме, стали настоящим испытанием даже для опытных спортсменов. Дефицит снега вынудил организаторов проложить трассу для ски-джоринга по льду озера теги: Пряжинский район,собачьи упряжки
5 февраля 2014  |  11:40  ГТРК «Карелия»
Общество
Полиция Петрозаводска поощрила горожанина Дмитрия Ефимова за помощь в раскрытии преступления. Молодому человеку удалось предотвратить грабеж теги: общество,награда
5 февраля 2014  |  11:35  Пресс-служба МВД по Республике Карелия
Культура
Национальный музей Республики Карелия подвел итоги работы за прошлый, 2013 год, а также определился с планами на ближайшее будущее. На отчетное мероприятие по традиции пригласили общественность: ученых, педагогов, студентов, коллег-музейщиков теги: музей,итоги
5 февраля 2014  |  11:16  ГТРК «Карелия»
Культура
Команды из Швеции, Латвии, Италии, Украины, Казахстана и России создадут снежные и ледовые скульптуры в Петрозаводске теги: «Гиперборея»,участники
5 февраля 2014  |  11:10  Администрация Петрозаводска
Карелия
В Карелии сотрудники Управления государственного автодорожного надзора приступили к работе на первом построенном в республике Росавтодором стационарном пункте весового контроля на 421 километре автодороги федерального значения «Кола» теги: транспорт
5 февраля 2014  |  11:07  ИА «Карелинформ»
Карелия
Прокуратура Пудожского района инициировала привлечение к административной ответственности двух теплоснабжающих организаций и их руководителя по фактам прекращения подачи горячего водоснабжения населению теги: прокуратура,ЖКХ
5 февраля 2014  |  11:05  Прокуратура Республики Карелия
Город
В Администрации города принято решение определить места для размещения информационных стендов, рассказывающих о событиях в Петрозаводске теги: Петрозаводск,афиши
5 февраля 2014  |  11:03  Администрация Петрозаводска
Экономика
Завод «Петрозаводскмаш» запустил в работу новый роботизированный сварочный аппарат. Главное преимущество нового робота в том, что он способен провести весь сварочный процесс, от начала до конца, непрерывно теги: Петрозаводскмаш,технологии
5 февраля 2014  |  11:01  ГТРК «Карелия»
Здоровье
Шесть дней от рождения исполнилось тройняшкам, родившимся в январе в Республиканском перинатальном центре. Это мальчик и две девочки теги: Петрозаводск,дети
5 февраля 2014  |  10:58  Пресс-служба Правительства Республики Карелия
Культура
Петрозаводские скульпторы вернулись из города-побратима Умео, который в 2014 году стал культурной столицы Европы. 9 мастеров из Петрозаводска были приглашены администрацией шведского города для создания ледяных скульптор теги: Петрозаводск,Умео,ледяные скульптуры
5 февраля 2014  |  10:53  Администрация Петрозаводска
Карелия
Итоги и перспективы реализации программы газификации Карелии обсудили сегодня участники заседания в правительстве республики. На первом этапе «Газпром» уже инвестировал в Карелию два миллиарда рублей, второй этап «будет стоить» еще миллиард шестьсот миллионов теги: котельные,природный газ
5 февраля 2014  |  10:50  ГТРК «Карелия»
Образование
Галина Ширшина о XIX городской конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска»: «Я приняла решение о том, что победителей конференции, а также тех школьников, чьи работы меня больше всего заинтересуют, я приглашу в Администрацию города и мы вместе обсудим перспективы развития Петрозаводска» теги: город,школа
5 февраля 2014  |  10:45  Администрация Петрозаводска
Карелия
3 февраля в «Северо-Западной базе авиационной охраны лесов», базирующейся в аэропорту «Пески» в Петрозаводске, появились три сотрудника Северо-Западного управления Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Цель их двухдневного визита — проведение внеплановой проверки финансового состояния предприятия, и не случайно в числе «ревизоров» есть финансист теги: Северо-Западная авиабаза
4 февраля 2014  |  12:05
Город
20 и 21 февраля в Петрозаводске состоится Международная конференция по маркетингу прибрежных городов «Города у воды: Образы реальные и виртуальные». На ней можно будет познакомиться с российскими и зарубежными стратегиями создания и продвижения брендов территорий теги: «города у воды»
4 февраля 2014  |  12:02  Администрация Петрозаводска
Культура
В 2014 году состоится первый выпуск питомцев «языкового гнезда» в детском саду № 20 города Петрозаводска. Вот уже пять лет, как здесь действует правило: «В карельской избе говорим по-карельски!» теги: дети,карельский язык
4 февраля 2014  |  11:20  ГТРК «Карелия»
Карелия
Распоряжением Правительства республики, которое подписал Глава Карелии Александр Худилайнен, утвержден Комплексный план мероприятий по реализации в Карелии в 2014–2015 годах Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года теги: Карелия,национальная политика
4 февраля 2014  |  11:18  ИА «Карелинформ»
Культура
На Онежской набережной установлены большие кубы, в которых прессуется снег. Природный материал будет использоваться мастерами для создания снежных фигур на XIII Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур. Также в скором времени здесь появятся ледяные блоки для композиций изо льда теги: «Гиперборея»,подготовка
4 февраля 2014  |  11:09  Администрация Петрозаводска
Общество
Военным комиссарам республики и Петрозаводска грозит 15 лет тюрьмы за похищение призывника. В таком преступлении их обвиняет 20-летний житель карельской столицы Василий Кобелев, которого, по его словам, обманным путем заманили на сборный пункт теги: армия,призыв
4 февраля 2014  |  11:04  ГТРК «Карелия»
Власть
В соответствии с Приказом МВД России от 28.01.2014 года подполковник полиции Виталий Николаевич Зайков назначен на должность заместителя министра внутренних дел — начальника полиции МВД по Республике Карелия теги: МВД,глава полиции Петрозаводска
4 февраля 2014  |  10:56  Пресс-служба МВД по Республике Карелия
Карелия
120 миллионов рублей на строительство и реконструкцию детских садов в Пряже и Петрозаводске вернут в республиканский бюджет из федерального. Об этом на брифинге, посвященном итогам 2013 года в образовании, рассказал министр Александр Морозов теги: строительство,детские сады
4 февраля 2014  |  10:54  ГТРК «Карелия»
Образование
Сегодня в Петрозаводске открывается XIX городская конференция юных исследователей «Будущее Петрозаводска». Конференция проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи в области научно-исследовательской деятельности и является этапом региональных научных соревнований обучающихся образовательных учреждений Петрозаводска теги: город,образование
4 февраля 2014  |  10:50  Администрация Петрозаводска
Спорт
В минувшее воскресенье жители Петрозаводска приняли участие в ежегодной массовой лыжной гонке «Лыжня России» — в одном из самых масштабных зимних соревнований нашей страны, которое в этом году проводится уже в 32-й раз теги: «Лыжня России»
4 февраля 2014  |  10:46  Администрация Петрозаводска
Экономика
В Петрозаводском городском суде завершился процесс по уголовному делу экс-директора ПЛВЗ «Петровский» Павла Тюляева. Бывшему директору «ликерки» назначен штраф в 2,7 миллиона рублей теги: суд,приговор
4 февраля 2014  |  10:32
Общество
13 февраля в Петрозаводске состоится бал «Прикосновения любви-2014». Он традиционно проводится муниципальным центром «Подросток» при поддержке Администрации Петрозаводска в канун Дня влюбленных теги: Петрозаводск,бал
3 февраля 2014  |  12:53  Администрация Петрозаводска
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